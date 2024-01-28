Дачный эксперт напомнил основные правила полива огурцов, растущих в открытой грядке

Если погода сырая, поливаем раз в неделю. Когда стоят солнечные дни, увлажняем чаще - раз в 4 дня. В жару можно поливать огурцы раз в день.

Ориентиром должна служить почва у корней. Если она не подсохла, с поливами не спешим.

Молоды растения нуждаются в частом поливе. На метр квадратный даем не больше 4 литров.

После начала цветения поливаем реже, но большим объемом. На метр льем 10 литров.

До фазы цветения поливы делаем ранним утром. Когда пойдет урожай, поливаем поздно вечером. Нельзя увлажнять в жару днем, растение получит ожоги.

Рыхлим землю после всякого полива, чтобы корни получали кислород.

Вода не должна быть холодной. Идеальная температура - 23-25 градусов.