Как спасать огурцы от мучнистой росы: что советуют огородники

Если на огурцах появились первые признаки заболевания, надо обработать их легких раствором мочевины.
На литр берем всего один грамм, подойдет раствор молока с йодом.
На 10 частей воды берем часть молока. Туда добавляем 10 капель йода и хорошо опрыскиваем листья со всех сторон.
При признаках белой гнили или серой больные места посыпаем порошком угля или обрабатываем мелом. Больные огурцы удаляем с участка.
Профилактика мучнистой росы: еженедельная обработка молодых побегов, пока не пойду огурцы.
Делаем раствор: на 4 л воды одну столовую ложку соды. Поливаем только теплой водой.
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