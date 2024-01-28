Необычный опыт выращивания смородины и крыжовника в грядках-коробах

Чтобы удачно разместить на маленьком огороде несколько кустов смородины или крыжовника, можно оборудовать для них грядки-коробы и разместить их в виде ромбов.
Примерное расстояние соблюдаем в полтора метра между грядками.
Из досок сооружаем коробочки, как для теплых грядок: 4 доски по 75 см и бруски 50х50 по 20 см. Пригодится шуруповерт и саморезы.
Пропитываем ящички пропиткой для дерева, заполняем черноземной землей. Туда высаживаем ягодные кусты.
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