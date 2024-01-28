Как высаживать сидераты после сбора урожая на пустых осенних грядках

Чтобы грядки не пустовали, а продолжали обогащаться полезными веществами и улучшать свою структуру даже в отсутствие огородных культур, высаживаем на них осенью сидераты.

Многие дачники выбирают горчицу. Подросшую траву срезаем и заглубляем в землю. Потом из нее будет отличное удобрение.

Через две недели после заделывания в почву можно сажать на эти грядки лук и озимый чеснок. После уборки картошки высаживаем вместо горчицы озимую рожь.

Она хорошо разрыхляет землю, защищает от нематоды, убирает всю сорную траву, даже пырей.

После заделывания в почву обогащает ее органическими веществами. Земля будет мягкой, рыхлой.

На свободные грядки можно посадить укроп или петрушку на зелень. К холоду как раз можно собрать порцию урожая для зимних заготовок.