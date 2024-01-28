Как высаживать сидераты после сбора урожая на пустых осенних грядках

21:11 2024-01-28
Как высаживать сидераты после сбора урожая на пустых осенних грядках

Садовый эксперт рассказал нюансы выращивания сидератов на освободившихся после лета дачных грядках.

Чтобы грядки не пустовали, а продолжали обогащаться полезными веществами и улучшать свою структуру даже в отсутствие огородных культур, высаживаем на них осенью сидераты.

Многие дачники выбирают горчицу. Подросшую траву срезаем и заглубляем в землю. Потом из нее будет отличное удобрение.

Через две недели после заделывания в почву можно сажать на эти грядки лук и озимый чеснок. После уборки картошки высаживаем вместо горчицы озимую рожь.

Она хорошо разрыхляет землю, защищает от нематоды, убирает всю сорную траву, даже пырей.

После заделывания в почву обогащает ее органическими веществами. Земля будет мягкой, рыхлой.

На свободные грядки можно посадить укроп или петрушку на зелень. К холоду как раз можно собрать порцию урожая для зимних заготовок.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:27

Светлана Игнатьева

Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Сын погибшей пенсионерки подал иск в отношении дирекции поселения, где произошла трагедия.
Светлана Игнатьева
13:22

Светлана Игнатьева

Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

По словам специалистов, сода эффективно борется с микробами, а также удаляет пыль, грязь и запах пота.
Светлана Игнатьева
13:12

Светлана Игнатьева

Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Аферисты связались с актером, представились сотрудниками ФСБ и заявили, что тот должен перевести свои деньги на надежный банковский счет.
Светлана Игнатьева
13:03

Светлана Игнатьева

В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

В июле у артиста вышел клип, где военные страны и некоторые российские журналисты изображаются в негативном виде.
Светлана Игнатьева
12:54

Светлана Игнатьева

Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Музыкант считает, что из-за пристрастия к вредной привычке певица уже не может петь так, как раньше.
Светлана Игнатьева
12:43

Светлана Игнатьева

Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Коллеги басиста заметили, что у артиста произошло нарушение речи, и вызвали врачей, музыкант также испытал приступ неритмичного сердцебиения.
Светлана Игнатьева
12:35

Светлана Игнатьева

Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Певец признался, что для этого ему пришлось несколько месяцев провести на строгой диете.
article_image 17:34

Путь к причалу 1962 года стал первой самостоятельной режиссерской работой Георгия Данелии

Также этот фильм был первой совместной работой Георгия Данелии и Андрея Петрова.

article_image 17:29

"Афоня", 1975

Родная деревня Афони была снята в селе Диево-Городище.

article_image 17:28

"Совсем пропащий", 1973

Роль Джима в этом фильме сыграл Феликс Имокуэдэ из Нигерии.