Способы изменения окраски крупнолистной гортензии прямо на клумбе

Корректировать окраску можно до начала бутонизации. Для этого нужно изменить состав почвы.
Для получения синей гортензии делаем поливы сульфатом алюминия. На 10 л воды берем 40 г препарата.
Взрослому кусту надо 20 л. Удобрять можно и сухими гранулами - 500 г на метр квадратный.
После этого землю поливаем и потом мульчируем опилками, можно травой или хвоей.
Делаем голубую гортензию: поливаем растение удобрением, содержащим немного фосфора и высокий процент калия.
Подойдут препараты Радуга или Голубая гортензия.
Чтобы цветок поменял окрас на фиолетовый, используем Железный купорос. На 7 л воды берем чайную ложку препарата.
Кислую почву несколько раз в год удобряем мелом, доломитовой мукой или известью.
Получить розовую гортензию можно так: если РН земли меньше 6,5, вводим известь, мел, толченую скорлупу яиц.
Цель процесса - не позволить растениям получать из почвы алюминий.
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