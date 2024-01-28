Дешевая подкормка для смородины с отличным эффектом: повышает урожай, помогает от болезней

Если хотите собирать смородину размером с вишню, берите на заметку это удобрение. Стоит оно не дорого, а эффект дает ощутимый.

Вносить надо в мае, готовить будем так: в 10 л воды добавляем монофосфат калия, стоит копейки, а одной пачки хватит на пару лет использования.

Перемешиваем до полного растворения, выливаем под каждый куст по 2 литра.

Подкормка не только увеличит урожай, даст более крупные ягоды, но также заметно повышает стойкость растения к мучнистой росе.