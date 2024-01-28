Как заставить помидоры на ветках покраснеть: самые лучшие советы дачников

Если два дня подряд делать поливы светлым марганцевым раствором, помидоры начинают дружно поспевать уже через неделю.
К такому же результату можно прийти, если опрыскивать помидоры йодным раствором.
В 10 л теплой воды доливаем 35 капель йода, потом делаем обработки.
Чтобы быстрее получить красные помидоры, сделайте небольшие проколы зубочисткой возле плодоножки.
Берем банановую кожуру, укладываем в пакет из полиэтилена, надеваем на кисть с зелеными плодами, плотно завязываем пакет вместе с кистью.
Оставляем на два дня, потом снимаем, через 2-3 дня томаты покраснеют.
С помощью шприца делаем укол помидорам, вводим в них 0,5 мл спирта или водки, можно уколоть два раза с разных сторон.
Томаты начнут очень быстро созревать, вкус у них не изменится, кстати.
Если приостановить все подкормки и поливы, плоды начинают массово краснеть.
Закройте теплицу на весь день, даже если жара стоит, это подгонит процесс созревания.
Еще одни старинный способ: потяните куст томатов на себя с некоторым усилием, так корни растения слегка надорвутся.
От этого стресса помидорки начнут активно краснеть.
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