Почему морковь вырастает мелкоплодной и кривой: основные причины

21:29 2024-01-28
Почему морковь вырастает мелкоплодной и кривой: основные причины

Опытный дачник рассказал, какие условия создать при выращивании моркови, чтобы она росла крупной, ровной и красивой.

Морковь растет плохая на заболоченных низких местах, а также при близком расположении плодовых или лесных древесных растений.

Если высаживать ее в тени, морковь не даст ровных и красивых плодов.

Грунт должен быть рыхлым, воздушным, питательным, хорошо пропускать воздух и влагу.

Если в земле есть камушки, щебень, старые корневища, другие мелкие и средние посторонние включения, корнеплоды начнут искривляться и мельчать.

Света растениям надо много, каждое растение должно получить свою достаточную порцию. Плохо, если рядом растут культуры, дающие тень.

Также важно, чтобы почва не была закислена. Перед посевом заранее, лучше за год, вносим перегной, мел, известь, доломитовую муку.

Идеальная почва должна быть нейтральной с РН равным 6-7.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:27

Светлана Игнатьева

Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Сын погибшей пенсионерки подал иск в отношении дирекции поселения, где произошла трагедия.
Светлана Игнатьева
13:22

Светлана Игнатьева

Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

По словам специалистов, сода эффективно борется с микробами, а также удаляет пыль, грязь и запах пота.
Светлана Игнатьева
13:12

Светлана Игнатьева

Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Аферисты связались с актером, представились сотрудниками ФСБ и заявили, что тот должен перевести свои деньги на надежный банковский счет.
Светлана Игнатьева
13:03

Светлана Игнатьева

В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

В июле у артиста вышел клип, где военные страны и некоторые российские журналисты изображаются в негативном виде.
Светлана Игнатьева
12:54

Светлана Игнатьева

Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Музыкант считает, что из-за пристрастия к вредной привычке певица уже не может петь так, как раньше.
Светлана Игнатьева
12:43

Светлана Игнатьева

Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Коллеги басиста заметили, что у артиста произошло нарушение речи, и вызвали врачей, музыкант также испытал приступ неритмичного сердцебиения.
Светлана Игнатьева
12:35

Светлана Игнатьева

Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Певец признался, что для этого ему пришлось несколько месяцев провести на строгой диете.
article_image 17:34

Путь к причалу 1962 года стал первой самостоятельной режиссерской работой Георгия Данелии

Также этот фильм был первой совместной работой Георгия Данелии и Андрея Петрова.

article_image 17:29

"Афоня", 1975

Родная деревня Афони была снята в селе Диево-Городище.

article_image 17:28

"Совсем пропащий", 1973

Роль Джима в этом фильме сыграл Феликс Имокуэдэ из Нигерии.