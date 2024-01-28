Как защитить томаты от коварной фитофторы в августе

Даем короткие дельные советы по существу, которые реально помогают спасти помидоры.
Поливы делаем строго под корень, листьев не касаемся.
Убираем нижние листья, пасынки, любую поросль, загущающую посадки.
Обрабатываем растения профилактическими растворами, берем биопрепараты на основе сенной палочки, триходермы.
Хорошие народные средства: чесночный настой, зольный раствор.
Когда помидоры перестали плодоносить, убираем ботву, сажаем на место растений сурепку, горчицу, чтобы оздоровить почву.
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