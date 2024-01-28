Дачный эксперт поделился интересным способом подвязывания томатов

Подвязка томатов - хлопотное и не самое любимое дело многих дачников: утомляет и время отнимает. Однако можно значительно упростить задачу, есть один секрет.
Высаживаем подвязку вместе с томатом в грунт. Во время посадки один кончик шпагата погружаем в лунку, зажимаем его плотным земляным комком вместе с рассадным саженцем.
Не нужно делать никаких узлов, все происходит быстро и легко. После завершения посадки другой кончик шпагата остается на земле.
Через неделю, когда растение укоренится, его нужно обмотать шпагатом и подвязать к опоре.
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