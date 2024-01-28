Выращиваем крупную сладкую морковь: выбираем участок и готовим почву

Для моркови выбираем ровный без уклона участок с хорошим освещением.
Предпочтительные предшественники моркови: кабачки, бобовые, любые тыквенные, лук, чеснок, картошка, томаты, баклажаны.
Нельзя сажать после петрушки, укропа, сельдерея. Выращивать морковь на прежнем месте можно на 5-й год.
Почву заготавливаем с осени, убираем землю от растительных остатков, очищаем от сорняков, камней, оставшихся корневищ, перекапываем.
Вносим комплексные удобрения без хлора, разбиваем крупные комки земли, разравниваем верхний слой.
Нельзя сразу добавлять известь и доломитовую муку, делаем процедуры порознь с интервалом во времени.
Осенью вносим раскисляющие средства, весной - удобряем за несколько недель перед посевом.
Весной надо еще раз перекопать грунт, особенно, если он тяжелый, добавляя вермикулит, перлит, песок.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__