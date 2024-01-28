Рецепт шикарной подкормки на основе кефира для обильного урожая помидоров

Хотите, чтобы помидоры завалили вас урожаем, который можно собирать ведрами, примените подкормку с кефиром.

Понадобится литр нежирного кефира, можно молока или сыворотки. Еще готовим половину стакана древесной золы.

Все это смешиваем в пяти литрах воды. К составу подливаем 10 капель йода. Подкормка готова.

Применять ее надо так: обрабатываем томаты раз в неделю, продолжаем процедуры весь вегетативный сезон.

Такая смесь защищает растения от неблагоприятных внешних воздействий, а также напитывает урожай витаминами.