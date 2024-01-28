Десять интересных фактов из жизни Венсана Касселя, о которых не все знают

Осенью этого года Венсану Касселю исполнится 57 лет, актер в отличной форме и у него молодая жена. Но обо всем по порядку.

Сын знаменитости:

Не все знают, что во Франции отец Венсана, урожденного Крошона, был настоящей звездой. Жана-Пьера Касселя в свое время называли французским Фредом Астером, он работал с такими мировыми величинами, как Бриджит Бардо, Катрин Денев.

В 1972 году отец Венсана снялся в "Скромном обаянии буржуазии".

Чуть не стал клоуном:

В детстве Венсан хотел быть клоуном, ходил в цирковую школу, но бросил.

Диплом акробата у него есть и даже в цирках работал несколько лет. Позже актеру довелось поработать в уличных шоу.