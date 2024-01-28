Десять интересных фактов из жизни Венсана Касселя, о которых не все знают

Осенью этого года Венсану Касселю исполнится 57 лет, актер в отличной форме и у него молодая жена. Но обо всем по порядку.
Сын знаменитости:
Не все знают, что во Франции отец Венсана, урожденного Крошона, был настоящей звездой. Жана-Пьера Касселя в свое время называли французским Фредом Астером, он работал с такими мировыми величинами, как Бриджит Бардо, Катрин Денев.
В 1972 году отец Венсана снялся в "Скромном обаянии буржуазии".
Чуть не стал клоуном:
В детстве Венсан хотел быть клоуном, ходил в цирковую школу, но бросил.
Диплом акробата у него есть и даже в цирках работал несколько лет. Позже актеру довелось поработать в уличных шоу.
Псевдоним отца:
Приехав в США после уличных шоу, Венсан Крошон пытался сделать большую карьеру, для этого одолжил псевдоним отца и стал Касселем.
В тот раз удача от него отвернулась и актер вернулся во Францию снова в уличные актеры, где стал играть "живых статуй".
Русский криминальный авторитет:
В 35 Кассель снова попытался покорить Голливуд и получил роль русского криминального авторитета ("Именинница"). Сыграл убедительно и позже снова получил похожую роль ("Порок на экспорт").
Между прочим, после таких ролей актер хорошо освоил нецензурную русскую лексику.
Моника Белуччи:
Сначала они здорово не понравились друг другу, оказавшись на одной съемочной площадке. Влюбился в свою супругу Кассель уже позже, когда случайно увидел ее со спины в ночном клубе.
Предложение делал много раз, но безуспешно. Она согласилась, когда Венсан попал в аварию.
И даже потом их брак наполовину оставался гостевым, супруги часто жили в разных странах, хотя и обзавелись двумя дочками. Через 14 лет супружества они расстались.
Необратимость:
В этом фильме Кассель снялся не без стараний Моники.
Когда режиссер Гаспар Ноэ в 5 утра в ночном клубе предложил актеру сняться в интимной сцене со своей женой Моникой и сделать все "по-настоящему" перед камерой, Венсан отреагировал резко негативно и отказался.
Узнав про это предложение, Моника позвала Ноэ на совместный ужин, где все трое пришли к согласию.
Капоэйра и ограбление:
Кассель с юных лет серьезно увлекался боевым бразильским танцем капоэйра, поэтому всегда ходил без охраны.
Однако в 2009 году это не помогло ему избежать ограбления. Из парижской квартиры воры вынесли 100 тыс. евро.
Плюс 20 кг ради роли:
Ради роли в фильме "Враг государства №1" Кассель поправился на 20 кг.
Потом, после окончания работы, он успешно вернул свою стройную форму.
Единственная награда:
В актерском таланте Венсана Касселя мало у кого есть сомнения, однако за долгую актерскую карьеру достойную награду он получил всего раз.
В 2009 году это была статуэтка "Сезара" за Жака Мэрина ("Враг №1").
Новая жена моложе на 31 год:
Новой избранницей после Моники стала модель Тина Кунаки, моложе Венсана на 31 год.
В браке родилась дочь, но судя по сообщениям в прессе, весной этого года пара рассталась.
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