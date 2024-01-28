Изобретатель из Беларуси соорудил гусеничный вездеход и стал звездой ТикТока

22:00 2024-01-28
Изобретатель из Беларуси соорудил гусеничный вездеход и стал звездой ТикТока

Полтора года понадобилось мастеру-самоделкину для постройки вездехода на основе маленького авто Seat Marbella.

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Сельский изобретатель Михаил занимается любимым делом уже несколько лет, создавая вездеходы, минитракторы и прочую самобытную технику для облегчения деревенского труда.

К примеру, ранее из-под его умелых рук вышли самодельные соковыжималка и гидравлический дровокол, сделанные из мотоцикла ИЖ "Юпитер 4".

Недавно в ТикТок рукастый белорус представил уникальный гусеничный вездеход, тоже собственного изготовления на базе Seat Marbella .

Гусеницы изобретатель соорудил из подручных материалов. В ход пошли автомобильные покрышки, болты, металлические профили. Двигатель установил дизельный, от Mitsubishi Lancer, объемом на 1,8 л.

Вездеход Михаил успешно протестировал в снегу, на болоте, по размытым грязью дорогам. Чудо-техника легко маневрирует на любой местности.

У видеоролика за два дня набралось более 2 млн просмотров и почти 3000 комментариев.

В их числе много хвалебных отзывов доморощенному изобретателю-самоучке, который сумел без вложений и помощников построить настоящий функциональный вездеход.

Тут же нашлись желающие приобрести такую технику, на что Михаил ответил: вездеход один в своем роде и он не продается.

Делать технику на заказ труженик села отказался, ссылаясь на катастрофическую нехватку времени.

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