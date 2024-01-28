Китайские медицинские куколки: у каждой знатной дамы имелась такая фигурка для визитов к доктору

До начала ХХ века китайские женщины не могли получать нормальную медицинскую помощь.

А все потому, что китайская нация очень сильно заморачивалась на сохранении целомудрия прекрасного пола.

Женщина не имела права показать себя даже в полуоголенном виде перед мужчиной, если только это не ее муж.

Между тем, медицинские услуги в то время оказывали преимущественно лица мужского пола.

Однако диагнозы же надо было как-то ставить, и китайцы нашли выход.

Чтобы женщине не приходилось раздеваться на приеме у врача, для осмотра использовались медицинские куклы. Они имелись почти в каждом врачебном кабинете.

Такие же фигурки могли себе позволить знатные дамы. Женщина показывала место, в котором чувствовала боль или дискомфорт, на куколке из слоновой кости.

Богатые китаянки и вовсе не приходили к врачу. Они посылали туда служанок, которые с помощью фигурок объясняли, какие проблемы со здоровьем испытывают их хозяйки.

Как проходил прием? Женщина заходила за ширмочку, протягивала врачу руку через окошко, он проверял пульс. Потом дама на кукле показывала, что ее беспокоит. Врач ставил диагноз и расписывал лечение.

Куколка делалась в виде обнаженной или полуобнаженной женщины, которая была представлена лежащей или полулежащей на боку. Она могла прикрывать грудь рукой, будто бы выражая стыдливость.

Иногда на бедрах была накидка. На теле были украшения (браслеты), могла быть обувь в виде сандалий.

Богатые дамы могли делать кукол на заказ, чтобы пропорции тела соблюдались точнее и соответствовали реальным параметрам владелицы. Это были небольшие фигурки 7-15 см в длину.

Традиция зародилась в 15 веке и сохранялась до начала 20-го века.

Возможно, в некоторых поселениях Китая, расположенных вдали от крупных городов, и сегодня используются такие куклы.