Китайские медицинские куколки: у каждой знатной дамы имелась такая фигурка для визитов к доктору

22:03 2024-01-28
Китайские медицинские куколки: у каждой знатной дамы имелась такая фигурка для визитов к доктору

Китайские медицинские куклы представляют собой маленькие фигурки обнаженных женщин, сделанные из слоновой кости.

Slide 1

До начала ХХ века китайские женщины не могли получать нормальную медицинскую помощь.

А все потому, что китайская нация очень сильно заморачивалась на сохранении целомудрия прекрасного пола.

Женщина не имела права показать себя даже в полуоголенном виде перед мужчиной, если только это не ее муж.

Между тем, медицинские услуги в то время оказывали преимущественно лица мужского пола.

Однако диагнозы же надо было как-то ставить, и китайцы нашли выход.

Чтобы женщине не приходилось раздеваться на приеме у врача, для осмотра использовались медицинские куклы. Они имелись почти в каждом врачебном кабинете.

Такие же фигурки могли себе позволить знатные дамы. Женщина показывала место, в котором чувствовала боль или дискомфорт, на куколке из слоновой кости.

Богатые китаянки и вовсе не приходили к врачу. Они посылали туда служанок, которые с помощью фигурок объясняли, какие проблемы со здоровьем испытывают их хозяйки.

Как проходил прием? Женщина заходила за ширмочку, протягивала врачу руку через окошко, он проверял пульс. Потом дама на кукле показывала, что ее беспокоит. Врач ставил диагноз и расписывал лечение.

Куколка делалась в виде обнаженной или полуобнаженной женщины, которая была представлена лежащей или полулежащей на боку. Она могла прикрывать грудь рукой, будто бы выражая стыдливость.

Иногда на бедрах была накидка. На теле были украшения (браслеты), могла быть обувь в виде сандалий.

Богатые дамы могли делать кукол на заказ, чтобы пропорции тела соблюдались точнее и соответствовали реальным параметрам владелицы. Это были небольшие фигурки 7-15 см в длину.

Традиция зародилась в 15 веке и сохранялась до начала 20-го века.

Возможно, в некоторых поселениях Китая, расположенных вдали от крупных городов, и сегодня используются такие куклы.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:27

Светлана Игнатьева

Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Сын погибшей пенсионерки подал иск в отношении дирекции поселения, где произошла трагедия.
Светлана Игнатьева
13:22

Светлана Игнатьева

Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

По словам специалистов, сода эффективно борется с микробами, а также удаляет пыль, грязь и запах пота.
Светлана Игнатьева
13:12

Светлана Игнатьева

Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Аферисты связались с актером, представились сотрудниками ФСБ и заявили, что тот должен перевести свои деньги на надежный банковский счет.
Светлана Игнатьева
13:03

Светлана Игнатьева

В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

В июле у артиста вышел клип, где военные страны и некоторые российские журналисты изображаются в негативном виде.
Светлана Игнатьева
12:54

Светлана Игнатьева

Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Музыкант считает, что из-за пристрастия к вредной привычке певица уже не может петь так, как раньше.
Светлана Игнатьева
12:43

Светлана Игнатьева

Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Коллеги басиста заметили, что у артиста произошло нарушение речи, и вызвали врачей, музыкант также испытал приступ неритмичного сердцебиения.
Светлана Игнатьева
12:35

Светлана Игнатьева

Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Певец признался, что для этого ему пришлось несколько месяцев провести на строгой диете.
article_image 17:34

Путь к причалу 1962 года стал первой самостоятельной режиссерской работой Георгия Данелии

Также этот фильм был первой совместной работой Георгия Данелии и Андрея Петрова.

article_image 17:29

"Афоня", 1975

Родная деревня Афони была снята в селе Диево-Городище.

article_image 17:28

"Совсем пропащий", 1973

Роль Джима в этом фильме сыграл Феликс Имокуэдэ из Нигерии.