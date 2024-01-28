Неожиданные стандарты красоты у японских гейш: белые лица без бровей и черные зубы

22:07 2024-01-28
Неожиданные стандарты красоты у японских гейш: белые лица без бровей и черные зубы

Современный идеал красоты отличается от образца, к которому стремились японские гейши вплоть до середины 20 века.

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Белые лица в Японии символизировали нежность, красоту, женственность, чистоту.

Именно белыми лицами гейши приманивали клиентов в темное время суток. От неестественной мертвенно-бледной белизны они почти светились.

Нередко лица выбеливали и знатные дамы, чтобы скрыть какие-то недостатки: пигментацию, прыщи, следы от оспы, возрастные приметы.

Вот почему белые лица также стали признаком аристократии.

Отбеливающим средством была рисовая пудра, применялись и другие натуральные компоненты.

Черные зубы делали по контрасту с белым, японки считали что такое сочетание красиво смотрится. Опять-таки так удобно было скрывать дефекты зубов или даже их отсутствие.

Выкрашивали зубы сложным составом, туда входили железо, чайные листья, луковая шелуха, уксусная кислота.

Процедуру периодически надо было повторять, потому что краска смывалась. Зубы от этого, между прочим, только страдали и портились.

Не только гейши красили зубы в черный цвет. Замужние дамы должны были делать это тоже, так можно было отличить их от незамужних девушек. Такой своеобразный символ верности мужу.

Еще один интересный момент касается бровей. Их японки часто считали неидеальными, поэтому сбривали и рисовали на этом месте новые линии, ярко-черные, тонкие с красивым изгибом.

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