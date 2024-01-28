Девушка, которая сделала тату с именем бойфренда на лбу, прославилась в ТикТоке

22:10 2024-01-28
Девушка, которая сделала тату с именем бойфренда на лбу, прославилась в ТикТоке

Девушка из Великобритании выложила видео в ТикТок, которое мгновенно набрало свыше 30 млн просмотров.

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На видео можно заметить, что почти все тело девушки покрыто татуировками.

В ролике она демонстрирует новую татуировку, которую она сделала прямо на лбу.

Это надпись с именем ее парня, выбитая крупными буквами.

Подписчики поверили в реальность этого видео и стали в комментариях активно выражать свое сочувствие.

Многие писали о том, что возможно скоро девушка может пожалеть о сделанном.

Недавно вышел еще один ролик, все от той же блогерши - Анны Станковской.

Они объявила, что все-таки сделала татуировку на лбу очень поспешно и необдуманно и теперь об этом жалеет.

Потом Анна взяла салфетку и стерла написанное на лице имя.

Дальше она заявила о том, что все это была шутка, но вот об остальных тату, которые она сделала раньше и которые на самом деле настоящие, она уже успела пожалеть.

Таким способом Анна хотела предостеречь подписчиков от серьезной ошибки, которую они совершают, необдуманно, делая нелепые изображения на своем теле.

Я хочу, чтобы все знали, что я жалею о своих татуировках. И вы можете пожалеть о своих, когда станете старше.

Судя по всему, второй ролик Анны наберет не меньше просмотров, чем первый.

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