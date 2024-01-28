Человек-легенда Сильвестр Сталлоне: 10 интересных фактов из непростой жизни актера

При рождении Сильвестр Сталлоне получил травму лица. Появление малыша на свет было нелегким, роды проходили с осложнениями. Акушеры применили щипцы, чтобы помочь ребенку родиться, но повредили ему лицевой нерв.

После этого губы, язык и подбородок навсегда остались частично парализованными. У актера сохранилось на всю жизнь своеобразное выражение лица и невнятная дикция.

Однако это не помешало ему стать звездой Голливуда и обзавестись толпами поклонников по всему миру.

Сам Сталлоне весьма иронично оценивает свою внешность:

Моя внешность не предполагает наличия у меня интеллекта. Люди даже не верят, что я умею читать и писать. Мне приходится постоянно доказывать и обратное. При этом я, конечно, отчаянно некрасив. Глаза свисают, зубы и рот кривые… Еще и сиплю, как умирающий мафиози. Тем не менее все это как-то работает, так что жаловаться на свое уродство я точно не буду.

Будучи подростком, Сталлоне возомнил себя суперменом и даже попытался взлететь с крыши трехэтажного дома. Бэтмена из него не вышло, и к счастью, все закончилось хорошо, 11-летний подросток чудом остался жив.

Сильвестра Сталлоне выгнали из 14 школ, тогда мать устроила его в заведение для трудных детей. Оттуда он поехал в Швейцарию на учебу, потом смог поступить в университет Майами, где выучился актерскому ремеслу.

В трудный период своей жизни Сталлоне решился сняться в порно фильме. Он очень нуждался в деньгах, а становиться обычным грабителем не хотелось. За работу он получил 200 долларов, которые очень помогли тогда.

В какой-то момент Сильвестру даже пришлось пожертвовать своим четвероногим другом. В 29 лет он все еще был невостребованным актером и без особых доходов.

Причем на нем еще были беременная жена и собака. Кормить питомца было нечем, и Сталлоне продал его за 50 баксов. Позже, когда, наконец, ему удалось заполучить контракт, своего друга он выкупил назад и даже снял сцену с ним в фильме.

Сценарий к фильму "Рокки" Сталлоне написал за три дня. После множественного редактирования, его все-таки приняли и решили снять по нему кино. Главную роль хотели отдать известному актеру, но Сильвестр Сталлоне настоял на своей кандидатуре.

В итоге фильм с бюджетом чуть более 1 млн собрал в прокате 225 млн долларов. Это был самый кассовый хит того года. Имя новой звезды Голливуда прогремело на весь мир.

Сильвестр Сталлоне 50 лет занимается живописью. Рисование картин - это и хобби, и отдушина, и самореализация, и возможность побыть в уединении. Полотна, написанные актером, часто бывают на выставках.

Сталлоне заядлый спортсмен, но просто ненавидит беговую дорожку. Спортом он занимается постоянно и даже в преклонном возрасте. Однако бегать он не любил с детских лет, до сих пор это занятие так и не вызвало у него положительного отклика.