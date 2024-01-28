5 самых агрессивных сорных растений, которые можно встретить на любой даче

Эти опасные растения быстро берут участок под свой контроль, избавиться от них очень трудно. Даем несколько советов по устранению этих непрошенных гостей.

Амброзия - очень красиво цветущее растение с яркими желтыми соцветиями, напоминающими нежное кружевное облако. Это не только злостный сорняк, но и сильный аллерген. Выводить его можно тщательной упорной прополкой или скашиванием. Можно два способа совмещать.

Мелколепестник канадский быстро раскидывает семена по всей территории участка. Если дать ему зацвести и образовать семена, то будет настоящая беда. Избавляемся от сорняка скашиванием или ручной прополкой до момента цветения.

Борщевик нужно также успеть побороть до того, как он начнет цвести. Растение в короткие сроки заполнит собой весь участок. Стебли скашиваем до основания и потом сразу же сжигаем.

Эхиноцистис шиповатый. Начинаем выпалывать это растение пораньше весной. Он идет в рост раньше культурных растений, но сначала корешки у сорняка слабые, и поэтому с ним легко справиться в этот период. Можно провести обработку гербицидами.

Циклахена начинает цвести в августе и сентябре. Уничтожайте ее до этой поры, чтобы сорная трава не расползлась по всему огороду. Для борьбы используется скашивание и регулярная прополка. Помогают гербициды из категории сульфонилмочевин или арилоксиалканкарбоновых кислот.