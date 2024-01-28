Ветеринары представили фото собак будущего: к каким изменениям в облике может привести глобальное потепление

22:29 2024-01-28
Ветеринары представили фото собак будущего: к каким изменениям в облике может привести глобальное потепление

Ветеринары и генетики, работающие в компании Basepaws, показали, как, возможно, будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет.

В эксперименте не обошлось без навыков искусственного интеллекта.

Генератор изображений на основе имеющихся данных выдал фото собак, отражающих изменения, которые могут произойти с ними в будущем на фоне глобального потепления.

Представленные изображения - плод "фантазии" ИИ, однако для их создания он опирался на объективные данные, связанные с изменениями климата.

Выводы, которые сделали ученые: собаки будущего могут стать меньшего размера, и у них будет минимум шерсти.

Так животным легче будет охлаждать себя. Кроме того, для этих же целей собаки "отрастят" огромные уши и крупные головы.

Холодные изменения в климате увеличат рост собак или, наоборот, сделают их миниатюрными.

Они покроются обильной шерстью и станут накапливать жировую прослойку.

Собаки могут превратиться в волкоподобных животных и даже начать вести борьбу за существование с самим человеком.

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