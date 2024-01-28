Бунтарский чат-бот Grok оскорбительно отозвался о своем создателе

22:33 2024-01-28
Бунтарский чат-бот Grok оскорбительно отозвался о своем создателе

Инновационная модель искусственного интеллекта Grok отправила неприятный отзыв о своем создателе.

Новый чат-бот, созданный знаменитым предпринимателем, выполнил поручение программиста, переданное ему с дозволения Маска.

Сотрудник Tesla попросил Grok охарактеризовать главу компании в оскорбительном тоне одним словом.

На это от ИИ был получен такой ответ: overrated. В переводе на русский это означает "переоцененный".

Именно таким, по мнению Grok, является один из самых богатых и влиятельных людей мира.

До этого Илон Маск сообщил, что намерен внедрить нейросеть в платформу Х на будущей неделе.

Предприниматель отметил, что нейросеть ничем не ограничена в общении с пользователем, допускаются запрещенные темы, в том числе недопустимые в других ИИ-моделях форматы с бранной лексикой.

Новый чат-бот будет доступен лишь по платной подписке Х Premium+. Такую информацию сообщило интернет издание Tech Crunch.

Как известно, Grok - детище продвинутых технологий xAI. Имеется ввиду ИИ, созданный на базе данных социальной сети Х, которой владеет Илон Маск.

Новая нейросеть может собирать актуальную информацию в реальном времени, и это главное преимущество представленной модели, считают разработчики.

Они также акцентируют внимание на том, что Grok умеет остроумно шутить и отличается "бунтарским характером", не игнорируя даже самые провокационные (не допустимые цензурой в моделях конкурентов) вопросы.

Задумка с созданием инновационной нейросети - своеобразный маркетинговый ход с целью привлечь больше пользователей к платной подписке X Premium+.

Grok призван помочь компании Х повысить качество сервиса, решить проблему оттока рекламодателей и, естественно, значительно повысить прибыль.

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