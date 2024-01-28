Зимовка шаровидной хризантемы мультифлоры: цветоводы назвали три способа

Есть три проверенных варианта зимовки для шаровидной хризантемы.

Первый вариант - сохранить корни

Сначала обрежем куст наполовину, сухими ветками покрываем корни растения, сверху добавляем листья, солому, сено.

Потом накрыв аем цветок старым мешком или нетканым материалом, по краям его надо прикопать землей.

Выпавший снег добавит еще один защитный слой, создав идеальные условия для зимовки хризантемы.

Второй вариант - зимовка в подвале

Корневую систему можно изъять из земли. Для этого заранее готовим емкость подходящего размера.

Обрезаем хризантему под самый корень. То, что осталось, уносим в подвал и держим там до весны.

Поливать растение не надо, чтобы корни не начали загнивать.

Третий вариант - уход в теплице

Если у вас имеется зимняя теплица (зимний сад), то можно поместить хризантему на зимовку туда.

Заносим туда все растения и можем продолжать любоваться красотой цветения еще долгое время, пока эта фаза не завершится естественным путем.