Огородник со стажем поделился опытом применения луковой шелухи для огурцов

С первыми признаками пожелтения огуречных листьев нужно принимать срочные меры. Берем две горсти шелухи лука, засыпаем в большую кастрюлю. Наполняем ее 10 литрами воды, кипятим на плите 5 минут. Отвар остужаем, настаиваем, фильтруем.

Далее будем его разбавлять. На два литра отвара понадобится ведро воды. Можно опрыскивать растения или поливать листья из лейки. Обработки делаем утром. То, что останется после процеживания отвара, пригодится для мульчирования грядок.

Если на огурцах появляется паутинный клещ, делаем раствор для опрыскиваний. На 10 л воды понадобится 200 г шелухи. Настаиваем жидкость 5 дней. Потом процеживаем и обрабатываем растения. Можно сделать три процедуры с промежутком в пять дней.

Побороть тлю на огурцах тоже помогут луковые очистки. Наполняем ведро наполовину шелухой. Заливаем его полностью горячей водой. Готовим настой два дня, фильтруем, разводим чистой водой в два раза. Этой жидкостью можно избавляться и от колорадского жука на картошке и баклажанах.