Картины Джонни Деппа были проданы за 3,65 млн долларов

Не так давно Джонни выставил 780 своих работ в британском магазине Castle Fine Art, среди них преобладала портретная живопись.

Актер рисовал тех людей, которые сумели вдохновить его на творческий процесс.

Среди таких счастливчиков оказались Элизабет Тейлор, Боб Дилан, Кит Ричардс, Аль Пачино.

Сама коллекция портретов, принадлежащих перу культового актера, называется Friends & Heroes.

Все картины успешно проданы за кругленькую сумму - 3,65 млн долларов.