Всего 4 грецких ореха в день принесут здоровью большую пользу

Четыре грецких ореха весят примерно 40 г и содержат 320 ккал. По мнению диетологов, нормальная калорийность завтрака как раз должна составлять 300-500 ккал.

В грецких орехах повышенное содержание жирной кислоты омега 3. Она улучшает работу сердечно-сосудистой системы, применяется для профилактики диабета, стабилизирует работу ЖКТ.

Витаминный состав грецких орехов: Е, В1, В5, В6, В9, А, С. Витамины группы В поддерживают красоту кожи, волос, укрепляют нервную систему.

Витамин Е в грецком орехе содержится в большом количестве и помогает предупреждать болезнь Альцгеймера, налаживает работу головного мозга.

Съедая несколько штучек царского ореха, можно держать память в хорошем состоянии долгие годы.

В грецком орехе много цинка. Он заживляет, повышает иммунитет, очень полезен для женщин в положении.

Другие ценные элементы, присутствующие в грецких орехах: медь, фтор, марганец, калий, магний.