Опытные садоводы рассказали, как разводить салат зимой на подоконнике

23:00 2024-01-28
Опытные садоводы рассказали, как разводить салат зимой на подоконнике

Получить хороший урожай салата без особых хлопот можно даже зимой и всего за две недели.

Для выращивания зелени дома в зимний период нужно выбрать подходящие сорта, например "Ванька кучерявый", "Витаминный".

Любителям латука можно посоветовать "Бутерброд", "Новинку", "Атлета". Эти виды отличаются особенно сочными и хрустящими листочками.

Понадобится посадочная емкость с выложенным на дно дренажным слоем в виде мелких камней или керамзита.

Поверх дренажа укладывается грунт, который следует увлажнить отстоявшейся водой.

В земле сделать ямки глубиной на пол сантиметра.

Семена, закопанные глубоко, будут долго прорастать, и, соответственно, урожая тоже придется ждать дольше.

Посадочную тару надо поместить на подоконник с западной или южной стороны дома.

Желательно, чтобы место хорошо и долго освещалось естественным солнечным светом.

Рекомендуемые температурные показатели: не ниже 17 градусов.

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