Опытные садоводы рассказали, как разводить салат зимой на подоконнике

Для выращивания зелени дома в зимний период нужно выбрать подходящие сорта, например "Ванька кучерявый", "Витаминный".
Любителям латука можно посоветовать "Бутерброд", "Новинку", "Атлета". Эти виды отличаются особенно сочными и хрустящими листочками.
Понадобится посадочная емкость с выложенным на дно дренажным слоем в виде мелких камней или керамзита.
Поверх дренажа укладывается грунт, который следует увлажнить отстоявшейся водой.
В земле сделать ямки глубиной на пол сантиметра.
Семена, закопанные глубоко, будут долго прорастать, и, соответственно, урожая тоже придется ждать дольше.
Посадочную тару надо поместить на подоконник с западной или южной стороны дома.
Желательно, чтобы место хорошо и долго освещалось естественным солнечным светом.
Рекомендуемые температурные показатели: не ниже 17 градусов.
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