Кардиолог объяснил, какое масло полезно для сердца и сосудов

Полезные омега-кислоты содержатся в разных продуктах, например в некоторых видах рыбы (семга, форель, лосось).
Можно выбрать и более бюджетный вариант: включить в рацион на постоянной основе жиры растительного происхождения. То есть растительные масла.
К самым полезным относятся - льняное, конопляное, а также масло кедрового или грецкого орехов.
Эти продукты богаты омега-кислотами и просто незаменимы для людей, страдающих сердечно-сосудистыми проблемами.
Кардиолог Анна Кореневич:
“Льняное масло — абсолютный рекордсмен по содержанию омеги-3 — в 100 граммах масла 53 грамма важной и незаменимой кислоты”
Регулярное употребление льняного и других видов перечисленных масел может предупредить развитие инфаркта миокарда.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__