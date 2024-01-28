Кардиолог объяснил, какое масло полезно для сердца и сосудов

Полезные омега-кислоты содержатся в разных продуктах, например в некоторых видах рыбы (семга, форель, лосось).

Можно выбрать и более бюджетный вариант: включить в рацион на постоянной основе жиры растительного происхождения. То есть растительные масла.

К самым полезным относятся - льняное, конопляное, а также масло кедрового или грецкого орехов.

Эти продукты богаты омега-кислотами и просто незаменимы для людей, страдающих сердечно-сосудистыми проблемами.

Кардиолог Анна Кореневич:

“Льняное масло — абсолютный рекордсмен по содержанию омеги-3 — в 100 граммах масла 53 грамма важной и незаменимой кислоты”

Регулярное употребление льняного и других видов перечисленных масел может предупредить развитие инфаркта миокарда.