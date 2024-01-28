Диетолог Ирина Семакова пояснила: мед полезен при похудении, но меру нужно знать

Мед укрепляет иммунитет, повышает естественную защиту организма. В нем много минералов и витаминов. Продукт очень сладкий - любимый десерт многих сладкоежек.

При этом калорий в нем меньше, чем в сахаре.

Полезным для худеющих будет только натуральный мед. Но любые медовые диеты - это ошибочный подход, и к стройности фигуры они не приведут.

Ирина Семакова:

Чтобы оставить в своей жизни хоть немного счастья, нужно в рацион добавить мед, но главное – не переборщить. Несмотря на сладость этого продукта, он помогает выводить шлаки из организма и облегчает пищеварительный процесс.

Лакомиться сладостью можно в любое время суток, но важно при этом соблюдать меру: в сутки разрешается съедать не более 100 г.

Превышение рекомендуемых норм может не только плохо сказаться на фигуре, но и привести к другим нежелательным реакциям: экземам, мигреням, отекам.

Половина чайной ложки два раза в день - именно такую дозу врач-диетолог Маргарита Королева считает полезной.

Этого количества вполне достаточно, чтобы не навредить организму и насытить его полезными веществами.