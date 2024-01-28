Какие продукты надо есть, чтобы сохранить молодость кожи

23:07 2024-01-28
Какие продукты надо есть, чтобы сохранить молодость кожи

Если исключить из рациона некоторые блюда, можно избежать быстрого старения кожи.

Доктор Рупи Ожла, работающий в Ашеровском институте Эдинбургского университета, дал несколько рекомендаций по правильному питанию для сохранения молодости кожи.

Специалист советует убрать из рациона пищу, содержащую большое количество железа. Например, это может быть красное мясо (говядина, баранина).

По мнению доктора Ожлу, эти продукты вызывают резкие ранние возрастные изменения.

Омолодить организм, в свою очередь, помогает пища, включающая антиоксиданты, коллаген, минералы.

Что говорит эксперт:

"Употребление большого количества фруктов и овощей каждый день обеспечит организм множеством растительных веществ, которые балансируют излишние воспалительные процессы, сокращают повреждения клеток и защищают их в процессе старения"

Диета, основанная на низкобелковых продуктах, мешает синтезу гормона роста. А он, в свою очередь, может ускорить возрастные изменения.

Какая пища, по мнению Ожлу, должна быть в приоритете для тех, кто желает сохранить кожу молодой:

растительная;

хороший вариант - орехи и семена;

еда с высоким содержанием волокон;

цельные необработанные продукты.

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