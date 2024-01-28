Согласно опросам, почти половина всех людей на планете верят в магию

23:09 2024-01-28
Согласно опросам, почти половина всех людей на планете верят в магию

Процентное соотношение собранных данных разительно отличается для разных стран и зависит также от социально-экономического статуса опрошенных.

Так, к примеру, в Тунисе в заклинания и сглаз верят 9 из 10 человек. В то время как среди шведов верящих в колдовство найдется всего 10%.

Как показала статистика, в существование сверхъестественного верят в основном женщины, а также городские жители и представители молодого поколения.

Интересный факт: вера в магию почти не зависит от социально-экономического положения и уровня образования.

Обеспеченные люди, мужчины и женщины с хорошим образованием лишь на 6-7% реже верят в колдовские чары.

И конечно же, большую часть верящих в чудеса составляют религиозные люди.

Отрывок из научной работы:

"В целом, религиозные и колдовские верования, оба из которых сосредоточены на ключевой роли сверхъестественных сил в жизни, идут рука об руку"

Ученые, проводящие исследования, использовали данные, собранные исследовательским центром США, специализирующимся на статистике (Pew Research Center).

Среди задаваемых респондентам вопросов были следующие: "Верите ли вы в сглаз и порчу?", "Могут ли отдельные люди накладывать проклятия, делать магические заклинания на других людей с целю нанесения им вреда?"

Приводя данные опроса, исследователи делают важную оговорку: при сборе данных не учитывались мнения жителей Индии и Китая.

А ведь в этих странах численность населения составляет почти 3 миллиарда человек.

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