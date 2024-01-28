Типичные представления о здоровом питании - только миф: так считает Тим Спектор

Многие уверены, что завтрак не нужен: так ли это?
Тим Спектор утверждает, что завтрак - вовсе не обязательный прием пищи и без него вполне можно обойтись.
Ученый считает, что гораздо полезнее долгое голодание с утра, свыше 12 часов подряд. Такой подход помогает убрать лишний вес, этому способствует сниженный уровень инсулина.
О бесполезности рыбы:
Роль рыбы в рационе человека сильно преувеличена, по мнению Тима Спектора. В ней не так уж много пользы.
Ученый уверен: до сих пор нет четких исследований, подтверждающих положительное влияние содержащихся в рыбе кислот омега-3 на работу мозга.
Соль отнюдь не "белая смерть":
Это мнение не имеет под собой почвы, считает генетик. Здоровые люди не могут заметить изменений в самочувствии, если количество соли в их рационе уменьшится или увеличится.
Так, артериальное давление после отказа от соли падает совсем незначительно.
Ученый заявляет: нет исследований, которые подтверждали бы негативное влияние большого количества соли на сердце.
Нет доказательств, что у любителей этой вкусовой добавки возникает повышенный риск сердечного приступа или инсульта.
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