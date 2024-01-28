Зимой не следует носить каблуки выше четырёх сантиметров

Правильно подобранные зимние ботинки или сапоги — залог здоровья. Чем выше каблук, тем хуже это для женских ног и всего скелета в целом.

«Каблук при подвороте стопы может выступить в роли рычага, таким образом, стопа ещё сильнее заворачивается. А это уже чревато растяжением мышц и серьёзными вывихами. Ходить на каблуках выше четырёх сантиметров в принципе не рекомендуется, а зимой это особенно опасно», — предостерёг специалист.

Поскользнувшись, можно получить серьёзную травму, при которой потребуется вмешательство хирурга. Обычно это необходимо при переломе и разрыве связок.

Чтобы обезопасить себя, лучше отдавать предпочтение плоской подошве и обуви, фиксирующей голень. А значит кроссовки и полуботинки для ношения в зимний период нежелательны.

Зимняя обувь должна быть на устойчивой и нескользящей подошве. Лучше выбирать обувь с возможностью регулировки полноты липучками или шнуровкой.

Обувь должна легко сгибаться в переднем отделе под углом не менее 45 градусов — это будет способствовать правильной биомеханике походки.