Эксперт Дмитрий Гордеев уверяет: пищевых добавок с маркировкой «Е» бояться не стоит

23:21 2024-01-28
Эксперт Дмитрий Гордеев уверяет: пищевых добавок с маркировкой «Е» бояться не стоит

Руководитель центра экономико-аналитических исследований рассказал о "ешках", безопасных для здоровья.

Не нужно пугаться присутствия на этикетке злосчастной буквы "Е". Эта маркировка обросла уже массой слухов и мифов. Разобраться в ситуации помогает эксперт.

Дмитрий Гордеев:

"Та же самая аскорбиновая кислота, то есть наша привычная витаминка C, имеет свое наименование и свою маркировку в E-классификации. Собственно говоря, эта классификация говорит о том, что данная добавка была исследована и апробирована в Европейском союзе. Она прошла достаточно долгие и качественные исследования на пути к употреблению в пищу"

Рядом с пресловутой "ешкой" на упаковке продукта может стоять трехзначный цифровой индекс. Это означает, что добавка проверена на качество и безопасность.

По мнению специалиста, внимание обратить все же стоит на такие маркировки красителей, которые реально представляют угрозу для здоровья:

Е103 - алканит;

Е121 - цитрусовый красный 2;

Е123 - красный амарант;

Е240 - формальдегид (консервант).

Все эти добавки запрещены для ввоза на территорию РФ. Продукты с такими маркировками не допускаются к продаже.

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