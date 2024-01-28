Гастроэнтеролог рассказала о вреде кофе и кефира на голодный желудок

Кофеин на пустой желудок вреден, он может вызвать расстройство пищеварения.
А. Яковлева:
"Выпитая после пробуждения на голодный желудок чашка кофе может вызвать послабление стула, изжогу и тяжесть в животе, потому что стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую"
Сдобная выпечка, например булочки, вызывает быстрый и резкий скачок сахара в крове.
изделия также содержат большие дозы трансжиров.
Привычка завтракать такими продуктами приведет к лишним килограммам.
К тому же можно получить "впридачу" предиабет или диабет второго типа.
Не меньший вред с позиции энергетической ценности приносят сухие завтраки, каши-минутки, мюсли.
Первым приемом пищи с утра не должен быть свежевыжатый сок, овощи или фрукты.
Такая еда богата кислотами, фруктозой, грубой клетчаткой - все это на голодный желудок раздражает и травмирует нежные оболочки органов желудочно-кишечного тракта.
Не самая лучшая идея пить натощак кефир или употреблять другие кисломолочные продукты.
Они вызывают активность полезных бактерий в пищеварительных путях.
При пустом желудке такая реакция будет нежелательной и неблагоприятной для здоровья.
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