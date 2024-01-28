Диетолог считает: привычка все съедать ведет к ожирению

Привычка все доедать до конца у многих закрепилась с детства, скорее всего благодаря родителям. Но ее вряд ли стоит отнести к полезным.

«Если человек регулярно съедает порцию на тарелке, доедает её до конца, даже не обращая внимания на собственные ощущения, это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения», — отметила Круглова.

Для правильного питания стоит обращать внимание на чувство насыщения во время еды. И оценивать по условной пятибалльной шкале, где «пять» означает, что человек переел, а «три-четыре» — сыт.

«Три» — это ощущение лёгкости и сытости. Это такая цель, к которой нужно стремиться. Можно оставлять еду на потом, и это тоже такой навык, над которым мы с некоторыми пациентами работаем, и не всегда он формируется быстро, иногда действительно для этого требуется время», — подчеркнула эксперт.

Это проще сделать в домашних условиях. А как же поступить в публичном месте?

Обедая или ужиная в ресторане, стоит попросить упаковать недоеденное с собой. И при вновь возникшем чувстве голода воспользоваться этой едой дома.