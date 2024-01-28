Филиппинский художник пишет произведения только собственной кровью

23:42 2024-01-28
Филиппинский художник пишет произведения только собственной кровью

Неожиданный подход к искусству вызывает у любителей живописи самые разные реакции.

Зовут удивительного мастера кисти Элито Цирка. Он вышел из бедной семьи и всегда жил в нужде.

Родители были настолько стеснены в средствах, что не имели возможности даже купить ему краску и другие инструменты для рисования.

Тогда юный художник начал искать способы передать свои творения с помощью других средств - тех, что были под рукой. Сначала это были сливы, точнее их сок, потом сок томатов.

И вот однажды Элито случайно поранил руку, потекла кровь. Художника осенило: теперь он знал, что свои картины он будет писать только собственной кровью.

В этом случае его творениям будет не только обеспечена долгая жизнь (кровь очень трудно смысть с холста), но они также приобретут некий особый, сокровенный, концептуальный смысл.

Элито Цирка:

"Моя философия заключается в том, что жизнь циклична, поэтому моя кровь - это инструмент, который служит напоминанием о том, откуда я пришел"

Для того чтобы пополнить запасы "краски" филиппинец каждые три месяца сдает кровь, которую держит в морозильной камере своей студии.

Желание художника - изменить отношение людей к крови, он стремится донести до них глубинный смысл своих полотен, которые он может писать только кровью и никак иначе.

Творения, выросшие и выстраданные художником из недр своего внутреннего "Я", достойны того, чтобы быть написанными самой жизненно необходимой для людей жидкостью.

"Люди боятся крови. Потому что в их представлении кровь означает смерть. Но я хочу изменить это убеждение. Я хочу, чтобы люди думали, что это не смерть, а любовь и жизнь"

Что ж, концепция интересная и вполне имеет право на жизнь, как и любой художник имеет право на самовыражение и свое видение искусства и творчества.

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