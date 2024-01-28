Продюсер ABC News задохнулся во время пьяной вечеринки с женой

23:47 2024-01-28
Продюсер ABC News задохнулся во время пьяной вечеринки с женой

Дакс Теджера умер от сердечного приступа во время прогулки с женой, которой было предъявлено обвинение в угрозе жизни детей.

Дакс Теджера, продюсер ABC News, известный своей работой с Джорджем Стефанопулосом, задохнулся в состоянии алкогольного опьянения в Нью-Йорке в декабре прошлого года.

Это противоречит предыдущему заявлению его телеканала о том, что у него случился сердечный приступ.

37-летний Теджера умер от “асфиксии из-за закупорки дыхательных путей пищевым болюсом, осложнившей острую алкогольную интоксикацию”.

Об этом сообщили изданию Daily Beast в городском управлении главного судмедэксперта.

По словам офиса, смерть наступила в результате несчастного случая.

Ситуация осложнилась тем, что несколько часов спустя вдове было предъявлено обвинение в угрозе жизни ребенка после того, как выяснилось, что пара оставила своих маленьких дочерей одних в гостиничном номере, чтобы поужинать в тот вечер.

Вдова Теджера утверждала, что ее родители и друг были в пути, чтобы присмотреть за детьми.

Когда прибыла помощь, руководство клуба позвонило в полицию вместо того, чтобы впустить их внутрь.

“У нас были две камеры, направленные на моих детей, когда они спали, и я внимательно следил за ними в то время, когда я был вдали от них. Хотя девочки не пострадали, я понимаю, что это было плохое решение”, - заявила женщина.

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