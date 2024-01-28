В ресторане Екатеринбурга девушка, заказав краба, увидела жемчужину

5 февраля, посетив ресторан OVO izakaya, девушка сделала заказ в виде блюда из крабов. Она заметила, что в клешне краб что-то держит.

Присмотревшись, поняла, что это жемчужина с розоватым отливом. Украшение посетительница забрала себе, немало удивившись.

Такие же эмоции испытал и шеф-повар заведения, утверждая, что видит подобное впервые. И далее он сделал шуточное заявление: заказывая у нас крабов, вы делаете инвестиции в будущее!

Девушка осталась очень довольна посещением ресторана.