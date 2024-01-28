Недавнее исследование показало: дети с чрезмерной заботой родителей живут меньше

23:55 2024-01-28
Недавнее исследование показало: дети с чрезмерной заботой родителей живут меньше

У женщин с излишне заботливыми отцами риск смерти в возрасте до 80 лет увеличился на 22%.

В ходе продольного исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, были проанализированы данные почти 1000 человек — 496 мужчин и 445 женщин, которые родились в 1950—х и 60-х годах и умерли в период с 2007 по 2018 год.

Исследователи из Федерального университета Сан’Карлоса (UFSCar) в Бразилии и Университетского колледжа Лондона (UCL) в Великобритании провели исследование.

Они проанализировали ответы участников на вопросы о структуре семьи, жилье, болезнях и отношениях с родителями в детстве и подростковом возрасте, а также о других аспектах жизни.

Исследование показало, что те, у кого были чрезмерно заботливые отцы и мало самостоятельности в детстве, имели повышенный риск смерти в возрасте до 80 лет.

Этот риск составляет 12% для мужчин и 22% для женщин.

Тем не менее, женщины, о которых хорошо заботились их матери в детстве, увидели, что риск снизился на 14%. Исследователи отметили, что это может быть связано с более низким уровнем стресса в юности, который затем переносится во взрослую жизнь.

Один из авторов исследования Алина Фернанда де Соуза Канелада рекомендует соблюдать баланс в стилях воспитания:

Лучше всего выбирать средний путь, избегая как навязчивости, которая мешает детям быть автономными, так и небрежности или эмоциональной дистанции. То, что мы называем заботой в статье, - это вопрос не пренебрежения, а присутствия и заботы без чрезмерной защиты.

По мнению Канелады, исследования показывают, что страх ребенка перед родителями может привести к различным проблемам со здоровьем.

К ним относятся повышенный риск злоупотребления алкоголем, наркомании и проблем с психическим здоровьем, которые тесно связаны с сокращением продолжительности жизни.

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