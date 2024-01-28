Блюда, которые, по мнению специалистов, многие люди едят не по правилам

Есть блюда, которые часто едят с нарушением правил этикета. Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках.

Пиццу надо разрезать на кусочки и сворачивать их в трубочку, начинкой внутрь. Можно помогать вилкой и ножом. Хрустящие края пиццы есть не желательно, даже если очень хочется.

Хачапури принято есть руками, отрывая небольшие части и макая в сырно-яичную смесь.

Шашлык едят, только сняв его с шампура и выложив на тарелку. Используют при этом вилку. Также можно куски мяса заворачивать в лаваш.

Пельмени едят ложкой, если их подают с бульоном. Если принесли на плоской тарелке, то нужно помогать себе вилкой и ножом, разрезая пельмени пополам.

Половинки можно обмакнуть в соус или сметану.

Роллы едят только палочками, причем васаби нельзя смешивать с соевым соусом. Имбирь едят напоследок, когда с роллами покончено.

Бутерброды делают маленькими порциями, как канапе. В таком виде есть их удобнее. Едят бутерброды в перевернутом виде.

Тортом можно лакомиться с помощью вилки и ложки. Ложка придерживает большой кусок, а вилка отрывает небольшие части.