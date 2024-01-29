Молодая пара превратила грузовик с кока-колой в небольшой дом на колесах

23:59 2024-01-28
Молодая пара превратила грузовик с кока-колой в небольшой дом на колесах

Пол Баттеналли и Клара Триндалл заплатили за автомобиль 17 500 долларов и потратили 11 месяцев на его переделку.

Пол Баттеналли и Клара Триндалл оба из Австралии, но познакомились во время путешествий и работы в Японии.

Они всегда хотели исследовать свою огромную страну, которая почти такая же широкая, как Соединенные Штаты.

Баттеналли в интервью для Insider:

Мы начали подумывать о том, чтобы купить дом на колесах, и увидели несколько фургонов, но многие из них были совсем маленькими, а я очень высокий, поэтому высота потолков была невелика. Потом мы наткнулись на грузовик Coca-Cola, купили его в 2021 году и начали переоборудовать.

Следующие 11 месяцев 32-летний мужчина проводил свободное время, ремонтируя грузовик Isuzu 2005 года выпуска, который стоил 17 500 долларов.

Я плотник, поэтому у меня были все навыки, необходимые для его строительства, и это было не слишком сложно для меня.

Пара, жившая в Вуллонгонге, переехала в свой крошечный дом на колесах в ноябре 2021 года и прожила в нем год, откладывая деньги на поездку своей мечты.

Они отправились в путь в январе 2023 года, имея около 40 000 австралийских долларов для финансирования своего приключения.

Пара потратила около 17 000 австралийских долларов на бытовую технику, обслуживание электрики, сантехники и приспособлений и 8 000 долларов на материалы для оснащения грузовика.

Пол и Клара теперь живут без арендной платы и тратят около 500 долларов в неделю на топливо и еду.

В грузовике есть кровать размера "queen-size", кухня с духовкой и газовой плитой, компостный туалет и душ.

Снаружи грузовика есть складское помещение, где они хранят свои доски для серфинга, велосипеды и спортивное снаряжение.

Они сохранили тент грузовика с логотипом Coca-Cola и используют его как занавеску для защиты от насекомых, а за тентом добавили деревянную стену.

Грузовик припаркован с откинутым назад кузовом. Также Пол и Клара сделали окна на заказ для грузовика.

27-летняя Клара, дипломированная медсестра, продает предметы искусства, чтобы заработать немного денег, в то время как Пол занимается плотницкой работой, когда это доступно.

У пары есть счет на дизельное топливо в размере 10 000 долларов, и большая часть их расходов приходится на топливо и еду.

Грузовик привлекает много внимания, когда они останавливаются в кемпингах, и люди часто хотят заглянуть внутрь.

Они планируют прожить в нем около года, путешествуя по Австралии, и, возможно, останутся в нем во время ремонта дома в 2024 году.

Для тех, кто думает о том, чтобы отправиться в подобное приключение, Пол сказал, что они должны "сделать прыжок и просто сделать это".

Дуэт документирует свои путешествия в Instagram на @colas_truckingadventures.

Нам нравится иметь возможность передвигаться каждые несколько дней, просыпаться на природе и ощущать свободу, которую дает нам образ жизни.

Недавно они побывали на Дабл-Айленде, на Большом Барьерном рифе, и на водопаде Талли на крайнем севере Квинсленда

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