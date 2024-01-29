Самые нездоровые породы собак и болезни, которыми они болеют

00:01 2024-01-29
Самые нездоровые породы собак и болезни, которыми они болеют

Люди, желающие завести собаку, должны иметь представление о распространенных породах, которые считаются самыми болезненными..

Перед тем как завести дома собаку, надо выбрать подходящую породу и узнать о ней как можно больше, включая предрасположенность к тому или иному заболеванию.

Французские бульдоги:

Французы принадлежат к группе собак, известных как брахицефальные собаки.

У этих собак гораздо более плоская морда и череп, чем у других пород, что делает их более восприимчивыми к проблемам с дыханием, среди других неприятностей со здоровьем.

Исследование, проведенное в декабре прошлого года, показало, что у французов чаще развиваются 12 из 32 распространенных заболеваний, включая суженные ноздри, кожные инфекции вокруг морщинистых морд и трудности при родах.

Немало проблем создают бесшерстные французские бульдоги, дизайнерский тренд на собак, который встревожил многих ветеринаров, поскольку отсутствие шерсти повышает их шансы на солнечные ожоги или другие проблемы с кожей.

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Бернские зенненхунды:

У более крупных собак, как правило, более короткая продолжительность жизни и больший риск проблем со здоровьем, чем у мелких пород.

Бернские зенненхунды и другие крупные породы более подвержены дисплазии тазобедренного сустава у собак, деформации тазобедренного сустава, которая в конечном итоге может привести к хроническому артриту.

Они также принадлежат к исконной группе собак, известной как “горные” собаки.

Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что эти породы могут жить в среднем на три-четыре года короче, чем другие собаки.

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Английские бульдоги:

Английские бульдоги - брахицефальная порода с более чем изрядной долей проблем.

Помимо более короткой продолжительности жизни и проблем с дыханием, недавнее исследование показало, что у них гораздо чаще развиваются так называемые “вишневые глаза”.

Это состояние, при котором в уголке глаза образуется выступающая красная масса, что затем повышает риск инфекций.

В феврале этого года решением суда в Норвегии было прекращено разведение английских бульдогов в стране.

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Датские доги:

Еще одна крупная собака, подверженная проблемам с тазобедренными суставами и проблемам со скелетом в целом.

У датчан короткая продолжительность жизни: средний датчанин живет от 8 до 10 лет, а многие только до 6 лет.

Их короткое существование и более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний побудили некоторых ветеринаров назвать их породой “разбитых сердец”.

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Кавалер Кинг Чарльз спаниели:

У большинства спаниелей неизбежно развивается заболевание митрального клапана, из-за которого клапан не закрывается должным образом, позволяя крови, проходящей через сердце, иногда течь в обратном направлении.

Это заболевание часто приводит к другим проблемам с сердцем, включая сердечную недостаточность, и считается основной причиной смерти этой породы.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель был другой породой после английского бульдога, которую Норвегия решила запретить в этом году.

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Ирландский волкодав:

Ирландские волкодавы могут иметь самую короткую продолжительность жизни среди всех прочих пород, возможно, из-за их очень большого размера.

Опросы владельцев домашних животных показали, что, хотя некоторые могут жить до 13 лет, их средний срок жизни составляет от 6 до 7 лет.

По-видимому, наиболее частой причиной их смерти является рак, за которым следуют сердечно-сосудистые заболевания.

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Мопсы:

Их вечно морщинистые морды и сплющенные черепа делают собак склонными к множеству проблем со здоровьем, включая затрудненное дыхание и воспаление кожных складок, которые могут привести к неприятным кожным инфекциям.

Они также часто не могут правильно ходить, и у них может развиться неврологическое заболевание, которое стало настолько синонимом породы, что оно известно как энцефалит мопса.

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