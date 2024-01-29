Переход на летнее время: как это влияет на здоровье человека

Многие люди в следующее воскресенье потеряют час сна. Как это отразится на самочувствии, объяснил специалист - медицинский директор клиники сна Kettering Health в Майами

В то время как некоторым людям нравится больше солнечного света, Джош Вайс, студент младшего курса Дейтонского университета, говорит, что он больше устает в течение дня, теряя час сна.

Я действительно расстраиваюсь, что теряю этот час сна. Эта одна ночь меняет правила игры для меня.

Вайс не одинок. Доктор Сара Хуссейн из Kettering Health говорит, что многие люди испытывают трудности с изменением времени.

Проблемы с настроением, усталость, просто не чувствую себя на должном уровне.

Другой студент полностью поддерживает это.

Сон очень ценен для студентов колледжа. Поэтому, чем больше мы его получаем, тем лучше мы функционируем.

Недостаток сна может вызвать серьезные проблемы.

Наблюдается рост сердечных приступов, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на производстве.

Для других, однако, переход на летнее время может быть полезным.

Сезонное аффективное расстройство или депрессия, которые многие люди замечают в зимние сезоны. При переводе стрелок такие проблемы сходят на нет. Это одно из основных преимуществ перехода на летнее время для здоровья.

Грейс МакМонагл соглашается и принимает летнее время. Она считает, что люди оживляются в это время года.

Многие люди, когда на улице темно и мрачно понимают, что трудно быть продуктивным, вставать с постели и что-то делать. Поэтому, когда выходит солнце, я определенно думаю, что это помогает людям.

Для облегчения перехода на летнее время следует ложиться спать раньше в субботу вечером и в следующие пару ночей, а также просыпаться раньше обычного.

Выходите на улицу: свет является частью того, что заставляет работать наш циркадный ритм. Естественное освещение - лучшее средство быстрее войти в новый режим. Если погода не благоприятствует, откройте шторы и сядьте у окна.