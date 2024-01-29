Сроки высаживания огуречной рассады в грунт зависят от способа разведения

Тем, кто заинтересован в выращивании огуречной рассады, надо иметь представление о сроках высаживания всходов в грунт.

Это важный момент, от которого зависит приживаемость рассады на новом месте, ее дальнейший рост и урожайность.

Кассетный способ разведения рассады

Очень удобный и простой, бумажные или торфяные кассеты позволяют высаживать растения вместе с контейнером в грунт.

При этом корневая система не травмируется, растение испытывает минимальный стресс, а посадочные емкости со временем становятся частью грунта.

Семена следует высаживать за две недели до предполагаемого дня переноски саженцев в грунт. К этому сроку следует добавить еще два дня, необходимых для появления ростков.

Если срок нарушить и передержать рассаду, всходы получатся вытянутыми и это плохо. Растения будут хилыми, болезненными, со слабыми корнями.

При пересадке можно повредить длинный хрупкий стебель, ветер также может ломать такую рассаду в грунте. Ну и урожая хорошего при вытянутой рассаде ждать бесполезно.

То есть при кассетном способе выращивания саженцы должны уходить в грунт не позднее, чем через 16 дней.

Огурцы в пластиковых стаканах

В этом случае сроки высаживания в грунт будут совсем другие. От посева до переноски в открытую почву должно пройти не меньше 24-30 дней.

К этому сроку также добавляем два дня для всхода ростков. Если придерживаться этих рекомендаций, то дальше растение хорошо пойдет в рост и будет здоровым и крепким.

В последствии при нормальном уходе урожай будет на славу.