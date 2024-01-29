Весенняя подкормка для быстрого роста розовых кустов после зимы: советы цветоводов

Начинать вносить удобрения надо, ориентируясь по погоде. При замерзшей почве это делать рано.
Когда землю уже можно копать, а днем температура воздуха поднимается до 10 тепла, тогда следует подумать о подкормке.
Первый раз ее дают розам в конце апреля-начале мая. Почва обогащается азотом в дождливую погоду.
По земле рассыпаются удобрения до 50 г, а дождь делает свое дело, помогая питательным элементам проникать вглубь.
Если почва кислая, подойдет известняковая селитра, которая сменяется на кальциевую.
Удобрение одновременно раскисляет грунт и стимулирует рост.
Между внесением известняковой селитры и кальциевой селитры должно пройти около двух недель.
Карбамид и Аммиачная селитра подойдут больше для щелочных грунтов, потому что оказывают подкисляющее действие.
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