Цветовод-любитель рассказал, как правильно ухаживать за пионом с приходом весны

Сначала кусты надо освободить от укрывного материала, который остался с зимы. Делается это примерно в середине апреля, в зависимости от погоды - раньше или позже.
Снимать укрытие надо постепенно. Сперва на пару дней для проветривания, потом полностью.
Как только снег сошел, можно уже проявлять заботу о пионе. Тающий снег дает много воды, она застаивается, это плохо для цветов.
Нужно вырыть канавку, идущую от пионов в сторону, которая будет отводить талую воду.
Травянистые пионы нужно обрезать по осени, весной останется удалить отмершие побеги. Древовидные пионы обрезают весной, им нужна санитарная, а позже - формирующая обрезка.
Дождавшись подсыхания почвы у кустов, нужно прорыхлить ее, убрав сорную траву.
Кислую почву надо нейтрализовать, поможет зола и доломитовая мука под кустом. На 1 метр квадратный нужно 100 г.
После появления первых свежих побегов пионы нужно полить розовым раствором марганцовки.
В конце апреля понадобится обработка медным купоросом или бордосской смесью, чтобы не было грибка.
Подкармливают пионы в конце марта или в начале апреля. Это первая подкормка в сезоне, вносятся азотные удобрения - карбамид или азофоска.
Перегной можно распределить тонким слоем под кустом. Под большой кус нужно до 5 л перегноя, его смешивают с почвой.
В мае делается вторая подкормка. Обычно это что-то одно: жидкий настой коровяка, вытяжка из настоя травы или минеральное удобрение.
Третья подкормка происходит при завязывании бутонов. Подойдут фосфорно-калийные смеси или другие комплексные минеральные добавки.
Поливать нужно в мае, если погода сухая и жаркая. Предварительно не помешает прорыхлить землю. Для одного взрослого растения нужно от одного до трех ведер воды.
Когда дождей нет, поливы делаются раз в неделю.
Если уложить вокруг растения мульчу, вода будет задерживаться в земле дольше.
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