Цветовод-любитель рассказал, как правильно ухаживать за пионом с приходом весны

00:13 2024-01-29
Цветовод-любитель рассказал, как правильно ухаживать за пионом с приходом весны

Каждому дачнику хочется видеть свои пионы пышно цветущими: для этого надо весной создать цветам подходящие условия.

Сначала кусты надо освободить от укрывного материала, который остался с зимы. Делается это примерно в середине апреля, в зависимости от погоды - раньше или позже.

Снимать укрытие надо постепенно. Сперва на пару дней для проветривания, потом полностью.

Как только снег сошел, можно уже проявлять заботу о пионе. Тающий снег дает много воды, она застаивается, это плохо для цветов.

Нужно вырыть канавку, идущую от пионов в сторону, которая будет отводить талую воду.

Травянистые пионы нужно обрезать по осени, весной останется удалить отмершие побеги. Древовидные пионы обрезают весной, им нужна санитарная, а позже - формирующая обрезка.

Дождавшись подсыхания почвы у кустов, нужно прорыхлить ее, убрав сорную траву.

Кислую почву надо нейтрализовать, поможет зола и доломитовая мука под кустом. На 1 метр квадратный нужно 100 г.

После появления первых свежих побегов пионы нужно полить розовым раствором марганцовки.

В конце апреля понадобится обработка медным купоросом или бордосской смесью, чтобы не было грибка.

Подкармливают пионы в конце марта или в начале апреля. Это первая подкормка в сезоне, вносятся азотные удобрения - карбамид или азофоска.

Перегной можно распределить тонким слоем под кустом. Под большой кус нужно до 5 л перегноя, его смешивают с почвой.

В мае делается вторая подкормка. Обычно это что-то одно: жидкий настой коровяка, вытяжка из настоя травы или минеральное удобрение.

Третья подкормка происходит при завязывании бутонов. Подойдут фосфорно-калийные смеси или другие комплексные минеральные добавки.

Поливать нужно в мае, если погода сухая и жаркая. Предварительно не помешает прорыхлить землю. Для одного взрослого растения нужно от одного до трех ведер воды.

Когда дождей нет, поливы делаются раз в неделю.

Если уложить вокруг растения мульчу, вода будет задерживаться в земле дольше.

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