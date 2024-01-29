Садовод-эксперт рассказал о сроках посадки гладиолусов

Итак, определяемся со сроками.

Когда сажать:

Оптимальное время посадки - конец зимы/начало весны, когда почва будет достаточно мягкая для проведения посевных работ. В регионах с умеренным климатом обычно сажают в марте-апреле.

Если не ошибиться со сроками, луковицы хорошо закрепятся в почве до прихода летнего зноя. Жара опасна для луковиц, они могут пересохнуть, что уменьшит период цветения.

Опоздав с посадкой, можно тоже не увидеть долгого цветения, или оно начнется гораздо позже привычного срока.

Готовим почву:

Она должна быть плодородной, дренированной. Необходимо добавить в землю компост или настоявшийся навоз, рекомендуемый уровень РН - 6-7.

Место должно быть солнечным, хорошо проветриваемым. Сырость для гладиолусов опасна и приводит к грибку, так что никаких низин.

Посадка:

Выкапывается лунка глубиной в 2-3 раза больше чем размер луковицы и шириной в два раза больше ее диаметра. Луковица укладывается острым кончиком кверху.

Прикрывается слоем земли. Между луковицами надо соблюдать расстояние около 20 см. Заглубляются в почву на 20 см. Посаженные луковицы нужно хорошо поливать, но не заливать.

Полезные советы:

Чтобы гладиолусы хорошо росли и развивались, удобрять их надо при посадке и потом, когда уже из земли выйдут листики. Подойдет комплексное сбалансированное удобрение для луковичных.

Если выбран рослый сорт, растения надо подвязывать, защищая от сильного ветра и ливня.

Когда появились отцветшие соцветия, их надо удалять, чтобы растение не тратило силы на производство семян.

Для букета берут гладиолусы, у которых начинают раскрываться нижние цветки. Срезы делаются хорошо отточенным предметом.