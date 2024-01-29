Опытная дачница объяснила, как выращивать морковь без прореживания

Несколько методов посадки, при которых прореживание моркови не понадобится.
Метод первый:
При сухом способе ростки пробьются самостоятельно, когда пройдет дождь.
При мокром нужно высаживать семена в увлажненный заранее грунт.
После высевания морковь надо постоянно поливать отстоянной водой.
Перед посадкой семена надо замочить на сутки.
Можно высаживать морковь, не дожидаясь схода снега. Для этого помещаем влажные семена в тканевые мешочки.
Мешочки кладем в лунки, проделанные в грунте.
Затем засыпаем их землей и снегом. Через неделю мешочки надо достать и поместить на постоянную грядку.
Почва должна быть напитанной органикой (навоз или компост).
Чтобы перепады температур не испортили посадки, их нужно накрыть пленкой.
Метод второй:
На 30 г семян берем 10 кг сухого песка. Все это перемешиваем, рассыпаем по бороздкам.
Затем увлажняем и покрываем землей. После этого в скором времени ростки поднимутся одновременно.
Метод третий:
Можно посадить морковь с другими растениями на одной грядке, например, с редисом.
Перед тем как поместить семена в землю, их между собой перемешиваем - редис и морковь.
Опять-таки смешиваем все семена с песком и распределяем по бороздкам, далее увлажняем.
Редис взойдет раньше, поэтому морковь не нужно будет прореживать.
При сборе редиса удалятся и лишние всходы моркови.
Метод четвертый:
Сначала надо посеять морковь, немного позже - лук, в одни и те же борозды. Прореживать морковь после этого не придется.
Метод пятый:
Семена надо замочить, потом разбросать по подготовленному участку.
Морковь будет расти хаотично, без какой-либо схемы посадок. Прореживание в этом случае не понадобится.
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