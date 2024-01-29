Опытная дачница объяснила, как выращивать морковь без прореживания

00:18 2024-01-29
Опытная дачница объяснила, как выращивать морковь без прореживания

Эти методы посева помогут сэкономить драгоценное время, чтобы потратить его на более важные дела.

Несколько методов посадки, при которых прореживание моркови не понадобится.

Метод первый:

При сухом способе ростки пробьются самостоятельно, когда пройдет дождь.

При мокром нужно высаживать семена в увлажненный заранее грунт.

После высевания морковь надо постоянно поливать отстоянной водой.

Перед посадкой семена надо замочить на сутки.

Можно высаживать морковь, не дожидаясь схода снега. Для этого помещаем влажные семена в тканевые мешочки.

Мешочки кладем в лунки, проделанные в грунте.

Затем засыпаем их землей и снегом. Через неделю мешочки надо достать и поместить на постоянную грядку.

Почва должна быть напитанной органикой (навоз или компост).

Чтобы перепады температур не испортили посадки, их нужно накрыть пленкой.

Метод второй:

На 30 г семян берем 10 кг сухого песка. Все это перемешиваем, рассыпаем по бороздкам.

Затем увлажняем и покрываем землей. После этого в скором времени ростки поднимутся одновременно.

Метод третий:

Можно посадить морковь с другими растениями на одной грядке, например, с редисом.

Перед тем как поместить семена в землю, их между собой перемешиваем - редис и морковь.

Опять-таки смешиваем все семена с песком и распределяем по бороздкам, далее увлажняем.

Редис взойдет раньше, поэтому морковь не нужно будет прореживать.

При сборе редиса удалятся и лишние всходы моркови.

Метод четвертый:

Сначала надо посеять морковь, немного позже - лук, в одни и те же борозды. Прореживать морковь после этого не придется.

Метод пятый:

Семена надо замочить, потом разбросать по подготовленному участку.

Морковь будет расти хаотично, без какой-либо схемы посадок. Прореживание в этом случае не понадобится.

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