Опытная дачница объяснила, как выращивать морковь без прореживания

Несколько методов посадки, при которых прореживание моркови не понадобится.

Метод первый:

При сухом способе ростки пробьются самостоятельно, когда пройдет дождь.

При мокром нужно высаживать семена в увлажненный заранее грунт.

После высевания морковь надо постоянно поливать отстоянной водой.

Перед посадкой семена надо замочить на сутки.

Можно высаживать морковь, не дожидаясь схода снега. Для этого помещаем влажные семена в тканевые мешочки.

Мешочки кладем в лунки, проделанные в грунте.

Затем засыпаем их землей и снегом. Через неделю мешочки надо достать и поместить на постоянную грядку.

Почва должна быть напитанной органикой (навоз или компост).

Чтобы перепады температур не испортили посадки, их нужно накрыть пленкой.

Метод второй:

На 30 г семян берем 10 кг сухого песка. Все это перемешиваем, рассыпаем по бороздкам.

Затем увлажняем и покрываем землей. После этого в скором времени ростки поднимутся одновременно.

Метод третий:

Можно посадить морковь с другими растениями на одной грядке, например, с редисом.

Перед тем как поместить семена в землю, их между собой перемешиваем - редис и морковь.

Опять-таки смешиваем все семена с песком и распределяем по бороздкам, далее увлажняем.

Редис взойдет раньше, поэтому морковь не нужно будет прореживать.

При сборе редиса удалятся и лишние всходы моркови.

Метод четвертый:

Сначала надо посеять морковь, немного позже - лук, в одни и те же борозды. Прореживать морковь после этого не придется.

Метод пятый:

Семена надо замочить, потом разбросать по подготовленному участку.

Морковь будет расти хаотично, без какой-либо схемы посадок. Прореживание в этом случае не понадобится.