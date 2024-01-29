Пассажир лайнера в аэропорту Мексики перед взлетом открыл аварийный выход и вышел наружу

Мужчина открыл аварийную дверь самолета и прошел по крылу в международном аэропорту Мехико, тогда как борт Aeromexico находился на взлетно-посадочной полосе в ожидании взлета.
Инцидент получил бурную реакцию сотрудников аэропорта и пассажиров. При этом оценка действий пассажира разная, пишет Уahoo.com.
Международный аэропорт Мехико передал полиции мужчину, который открыл аварийный выход и вылез через крыло самолета, ожидающего взлета, - пишет издание.
Но десятки других пассажиров выступили в его защиту. Они подписали заявление, в котором утверждали, что авиакомпания из-за задержки рейса в Гватемалу заставила их ждать четыре часа без вентиляции и воды. По мнению товарищей по полету, человек действовал “в защиту всех при поддержке всех”:
Задержка и нехватка воздуха создали опасные условия для здоровья пассажиров.
Он спас нам жизни.
Власти аэропорта отказались комментировать, остается ли этот пассажир под стражей или ему предъявлены обвинения.
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