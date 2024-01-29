Пассажир лайнера в аэропорту Мексики перед взлетом открыл аварийный выход и вышел наружу

Мужчина открыл аварийную дверь самолета и прошел по крылу в международном аэропорту Мехико, тогда как борт Aeromexico находился на взлетно-посадочной полосе в ожидании взлета.

Инцидент получил бурную реакцию сотрудников аэропорта и пассажиров. При этом оценка действий пассажира разная, пишет Уahoo.com.