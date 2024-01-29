ИИ показал в соцсети сексуальный образ Тейлор Свифт, профсоюз актеров США выступил в защиту

10:57 2024-01-29
ИИ показал в соцсети сексуальный образ Тейлор Свифт, профсоюз актеров США выступил в защиту

Компрометирующие изображения звезды были распространены в основном в социальной сети X.

Профсоюз актеров США назвал "тревожными, вредными и глубоко опасными" сексуальные фотографии Тейлор Свифт, созданные искусственным интеллектом, которые были распространены в Интернете.

Разработка и распространение поддельных изображений, особенно непристойного характера, без чьего-либо согласия должно быть незаконным, - цитирует Уahoo.com заявление организации.

В письме профсоюзы актеров также выразили солидарность с певицей и с "женщинами всего мира", которые стали жертвами нарушения их личных границ.

Порнографические изображения певицы из "Кармы" были распространены в основном в социальной сети X. После того, как их просмотрели миллионы пользователей, фото удалили с платформы.

Это побудило многих подписчиков Swift и пользователей Интернета в целом выразить свою обеспокоенность и призвать законодателей принять решительные меры против платформ и технологий, которые таким образом совершают насилие в отношении женщин.

К этому также присоединился профсоюз переводчиков. 

Ни сама певица, ни ее представители не высказывались по этому поводу. Но британская газета Daily Mail опубликовала сообщение, что близкий к певице источник заверил, что Свифт "в ярости" и рассматривает возможность подачи судебного иска по этому поводу.

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